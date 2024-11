NP-Markt beklaut, dann Passanten verletzt: Wer erkennt diese zwei Gauner?

Diese zwei Tatverdächtigen raubten im Juli einen NP-Markt in Thale aus. © Polizeirevier Harz

Am 5. Juli betraten die zwei Tatverdächtigen gegen 17 Uhr den NP-Markt in der Neinstedter Hauptstraße in Thale (Sachsen-Anhalt). Dort ließen sie mehrere Gegenstände mitgehen, ohne sie zu zahlen.

Auf dem zugehörigen Parkplatz griffen sie dann gegen 17.50 Uhr auch noch einen Passanten an und verletzten ihn, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Die Einsatzkräfte suchten bereits fieberhaft nach dem Duo, konnten sie aber bislang nicht finden und bitten nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Zu diesem Zweck wurden Aufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht. Gesucht wird nach einer Frau mit auffallend pinken Haaren, die zum Tatzeitpunkt ein langes schwarzes Kleid trug. Der männliche Tatverdächtige war mit weißen Sneaker, einer schwarzen Sweatjacke und dunklen Shorts bekleidet.