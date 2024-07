Obdachlosen geschlagen und verletzt: Wer kennt diese Jugendlichen?

Der junge Mann links konnte bereits identifiziert werden und steht nun vor Gericht. © Polizeipräsidium Westhessen

Zu diesem Zweck wurden auch zwei Fotos aus einer Überwachungskamera mit den betroffenen Personen veröffentlicht.

Der Gruppe wird nach Polizeiangaben vorgeworfen, im Mai 2022 an zwei Tagen einen wohnsitzlosen Mann am Limburger Bahnhof angegriffen und verletzt zu haben.

Einer der jungen Männer, ein heute 19-Jähriger, konnte bereits identifiziert werden und steht nun vor dem Amtsgericht Limburg. Bei ihm handelt es sich auf den Fotos um die komplett in Schwarz gekleidete Person.

