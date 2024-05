Öffentliche Fahndung der Kripo: Wer kennt diese Kriminellen?

Die Kripo in Südosthessen hat Fotos aus einer Überwachungskamera veröffentlicht: Wer kennt diese beiden Kriminellen? © Montage: Polizeipräsidium Südosthessen

Das Verbrechen liegt schon einige Zeit zurück: Am späten Abend des 11. November 2023 gegen 21 Uhr nutzten zwei Kriminelle den Schutz der Dunkelheit, um in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Biebergemünd in Südosthessen einzudringen, wie die Polizei mitteilte.

Die Einbrecher brachen dafür die Terrassentür des Hauses in der Schulstraße auf. Anschließend durchsuchten die beiden Männer das Wohnhaus nach Wertsachen.

Was die Kriminellen vermutlich nicht ahnten: Sie wurden dabei von einer Überwachungskamera am Haus gefilmt.

Die Suche der beiden Einbrecher war erfolgreich: "Mit Schmuck und mehreren Tausend Euro Bargeld nahm das Duo letztlich Reißaus", erläuterte ein Polizeisprecher.