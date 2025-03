Parfüm-Dieb klaut im Rossmann: Wer erkennt ihn?

Dieser Mann beklaute im Dezember eine Rossmann-Filiale in Aschersleben. © Bildmontage: Polizeirevier Salzlandkreis

Am 9. Dezember shoppte der Unbekannte in der Rossmann-Filiale in der Breiten Straße in Aschersleben (Sachsen-Anhalt).

Dort steckte er mehrere Flaschen Parfüm ein und verließ den Laden, ohne für die Ware zu bezahlen. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 150 Euro.

Wie das Polizeirevier Salzlandkreis mitteilte, wurde seine Tat auf den Überwachungskameras der Drogerie aufgezeichnet.

Bislang ist es den Einsatzkräften noch nicht gelungen, den Parfüm-Dieb dingfest zu machen. Nun veröffentlichten sie zwei Fotos des Mannes und bitten um die Mithilfe der Bevölkerung.