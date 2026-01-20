Parfüm unter Rock versteckt: Wer kennt diese Ladendiebinnen?

Michendorf - Zwei Frauen haben in einer Drogerie in Michendorf (Potsdam-Mittelmark) Parfüm im Wert von mehr als 350 Euro gestohlen. Jetzt fahndet die Polizei öffentlich nach dem Duo.

Die Brandenburger Polizei fragt: Wer kennt diese Frauen? © Polizei Brandenburg

Der Ladendiebstahl ereignete sich laut Polizei bereits am 26. Juli 2025 gegen 17.26 Uhr in einer Rossmann-Filiale an der Luckenwalder Straße.

Demnach zeigen Aufnahmen der Überwachungskamera, wie die mutmaßlichen Täterinnen mehrere Parfümflaschen und Waschparfüm unter ihren langen Röcken versteckten und dann das Geschäft verließen, ohne zu bezahlen.

Da die Identität der Frauen noch immer unbekannt ist, hofft die Polizei nun auf Mithilfe der Bevölkerung.