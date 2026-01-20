Parfüm unter Rock versteckt: Wer kennt diese Ladendiebinnen?
Michendorf - Zwei Frauen haben in einer Drogerie in Michendorf (Potsdam-Mittelmark) Parfüm im Wert von mehr als 350 Euro gestohlen. Jetzt fahndet die Polizei öffentlich nach dem Duo.
Der Ladendiebstahl ereignete sich laut Polizei bereits am 26. Juli 2025 gegen 17.26 Uhr in einer Rossmann-Filiale an der Luckenwalder Straße.
Demnach zeigen Aufnahmen der Überwachungskamera, wie die mutmaßlichen Täterinnen mehrere Parfümflaschen und Waschparfüm unter ihren langen Röcken versteckten und dann das Geschäft verließen, ohne zu bezahlen.
Da die Identität der Frauen noch immer unbekannt ist, hofft die Polizei nun auf Mithilfe der Bevölkerung.
Wer die Frauen auf den Bildern erkennt oder Hinweise zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich - unter Angabe der Fahndungsnummer 4/26 - bei der Polizei zu melden. Telefonisch erreicht Ihr diese unter 03381 560-0 oder online über das Hinweisformular auf dem Bürgerportal der Polizei Brandenburg: www.polizei.brandenburg.de.
Titelfoto: Polizei Brandenburg