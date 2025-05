Pferd sexuell missbraucht: Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Auf einer Pferdekoppel in Klötze kam es zu einem Fall von Sodomie. Ein Mann vergriff sich für sexuelle Handlungen an einem der Tiere. (Symbolfoto) © Moritz Frankenberg/dpa

Konkret geht es um einen Fall von Sodomie am 12. April in der Oebisfelder Straße. Zwischen 22.30 Uhr und 23.50 Uhr habe sich der bisher unbekannte Mann an einem der Tiere auf einer Pferdekoppel vergriffen, teilte das Polizeirevier Salzwedel am heutigen Donnerstag mit.

Dabei wurde er von einer Überwachungskamera beobachtet. Durch ihre Aufnahmen konnte jetzt folgende Beschreibung des Täters veröffentlicht werden:

schlanke Statur



helle Jacke



dunkle Hose



helle Mütze



Schuhe mit Reflexionsstreifen



Eine tierärztliche Untersuchung habe ergeben, dass keine äußerlichen Verletzungen der Tiere festgestellt werden konnten.

Die Ermittlungsarbeiten der Polizei konzentrieren sich derzeit auf zwei Vergehen. Eines wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und eines wegen Hausfriedensbruchs.