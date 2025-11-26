Er haute nach Unfall zu Fuß ab: Wer kennt diesen Mann?

Falkensee - Nach einem schweren Verkehrsunfall in Falkensee (Landkreis Havelland) im Sommer vergangenen Jahres fahndet die Brandenburger Polizei mit Fotos nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher.

Wer kann Angaben zu dem Mann machen? © Polizeidrektion West

Bei dem Crash am frühen Abend des 13. August 2024 sei eine Person schwer verletzt worden, teilten die Beamten am Mittwoch mit.

Zudem sei ein hoher Sachschaden entstanden, hieß es.

Nach Angaben der Polizei nahm der Fahrer eines schwarzen Audi auf der Straße der Einheit/Ecke Dallgower Straße einem Ford die Vorfahrt.

Daraufhin sei es zu einem Zusammenstoß gekommen und der Ford sei anschließend gegen einen Zaun gekracht.

Der Audi-Fahrer flüchtete nach dem Unfall mit einer Frau zu Fuß.

Die Polizei fragt: Wer kennt die Person auf dem Bild bzw. kann Hinweise zu dessen Identität oder Aufenthaltsort geben?