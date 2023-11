Kette vom Hals gerissen und 72-Jährige zu Boden geschubst: Wer kennt diesen Mann?

Berlin - Feiger Überfall : Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der am 30. Juli 2023 eine 72-Jährige in Berlin-Neukölln beraubt haben soll.

Der mutmaßliche Täter soll die Seniorin an besagtem Tag, gegen 13 Uhr, in der Lipschitzallee im Ortsteil Gropiusstadt überfallen haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18, 12249 Berlin-Lankwitz, unter der Telefonnummer (030) 4664-473121 oder per E-Mail an dir4k31@polizei.berlin.de entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache können Hinweise gegeben werden.