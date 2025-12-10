Polizei fahndet nach brutalem U-Bahnhof-Prügler: Wer kennt diesen Mann?

Berlin - Nach einer Attacke in einem U-Bahnhof in Berlin-Mariendorf bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise zur Identität eines bislang unbekannten Verdächtigen.

Die Berliner Polizei fahndet mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Mann. © Polizei Berlin

Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, soll der Gesuchte am 28. Oktober 2025 gegen 12.30 Uhr auf der Zwischenebene des U-Bahnhofs Westphalweg einen 50-Jährigen attackiert haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachte der Unbekannte den Mann zu Boden und schlug ihm mehrfach plötzlich mit der Faust ins Gesicht.

Das Opfer erlitt dabei eine Gesichtsfraktur und einen Kreislaufstillstand.

Die Kriminalpolizei fragt: