Polizei fahndet nach geflüchtetem Messer-Schlitzer und spricht Warnung aus!

Eschwege - Ein 22-jähriger Mann, der unter dringendem Verdacht steht, auf einem Volksfest in Bad Sooden-Allendorf (Nordhessen) einen 23-Jährigen mit einem Cuttermesser am Hals schwer verletzt zu haben, ist den Behörden am Montagnachmittag entwischt. Nun läuft eine groß angelegte Fahndung nach ihm.