Räuber überfällt Getränkemarkt und schießt auf Angestellten

Waldkraiburg - Bei einem Überfall auf einen Getränkemarkt im Landkreis Mühldorf am Inn wurde ein Angestellter durch einen Streifschuss verletzt.

Die Polizei sucht nach einem Überfall auf einen Getränkemarkt nach dem Täter. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilt, ging der Notruf aus dem Getränkemarkt in der Karlsbader Straße in Waldkraiburg am Dienstagabend gegen 19 Uhr ein.

Den Ermittlungen zufolge bedrohte ein maskierter Täter einen Angestellten (48) mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld.

Dabei löste sich ein Schuss und verletzte den Angestellten leicht, sodass er im Krankenhaus versorgt werden musste. Wie genau es zum Schuss kam, muss noch ermittelt werden.

Der Räuber flüchtete mit mehr als 1000 Euro in bar. Eine Fahndung mit Hubschrauber brachte bisher keinen Erfolg.

Der Gesuchte sei rund 1,80 Meter groß, 18 bis 35 Jahre alt und war mit einer grauen Hose, weißen Schuhen und einer blauen Jacke mit roter Kapuze bekleidet. Vor dem Gesicht war er mit einem Schal maskiert. Er trug zudem einen hellen Stoffbeutel mit sich.