Polizei fahndet nach Grapscher: Wer kennt diesen Kapuzen-Mann?

Großbeeren - Weil dieser Mann im Sommer in Großbeeren (Teltow-Fläming) eine 17-Jährige begrapscht haben soll, fahndet nun die Brandenburger Polizei mit einem Phantombild.

Die Polizei fahndet nach diesem unbekannten Mann. © Polizei Brandenburg, Malin Wunderlich/dpa

Demnach soll er am 4. Juli - einem Freitagabend - in einem Waldstück gegen 22.39 Uhr dem Mädchen zunächst mit seinem Fahrrad den Weg versperrt haben.

Es folgte erst ein Wortwechsel, dann versuchte er sie "unsittlich zu berühren", teilte die Polizei mit.

Die Jugendliche schrie daraufhin um Hilfe und versuchte abzuhauen, der Mann aber ließ sie nicht gehen und begrapschte sie erneut. Erst nachdem sie sich weiter gewehrt hatte, konnte sie sich befreien und unverletzt fliehen.

Nach dem sexuellen Übergriff fahndet die Polizei nun mithilfe eines Phantombilds nach dem unbekannten Mann.