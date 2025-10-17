Polizei fahndet nach Grapscher: Wer kennt diesen Kapuzen-Mann?
Großbeeren - Weil dieser Mann im Sommer in Großbeeren (Teltow-Fläming) eine 17-Jährige begrapscht haben soll, fahndet nun die Brandenburger Polizei mit einem Phantombild.
Demnach soll er am 4. Juli - einem Freitagabend - in einem Waldstück gegen 22.39 Uhr dem Mädchen zunächst mit seinem Fahrrad den Weg versperrt haben.
Es folgte erst ein Wortwechsel, dann versuchte er sie "unsittlich zu berühren", teilte die Polizei mit.
Die Jugendliche schrie daraufhin um Hilfe und versuchte abzuhauen, der Mann aber ließ sie nicht gehen und begrapschte sie erneut. Erst nachdem sie sich weiter gewehrt hatte, konnte sie sich befreien und unverletzt fliehen.
Nach dem sexuellen Übergriff fahndet die Polizei nun mithilfe eines Phantombilds nach dem unbekannten Mann.
Hinweise – möglichst unter Angabe der Fahndungsnummer (90-25) – nimmt die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter der Telefonnummer 03371-6000 entgegen. Alternativ könnt ihr auch das Hinweisformular im Internet nutzen. Dieses findet man in den Online-Services unseres Bürgerportals unter: www.polizei.brandenburg.de.
Titelfoto: Polizei Brandenburg, Malin Wunderlich/dpa