Polizei fahndete mit Foto nach ihm: Vermisster 67-Jähriger wieder aufgetaucht

Bergheim/Pulheim - Die Polizei fahndet aktuell nach einem 67-jährigen Mann aus Pulheim! Der Rentner wurde zuletzt am gestrigen Dienstag am Bahnhof in Bergheim gesichtet.

Der 67-Jährige wurde zuletzt am Dienstag am Bahnhof Bergheim gesehen. © Polizei Rhein-Erft-Kreis

Aufgrund seines aktuellen Gesundheitszustands kann die Polizei aktuell nicht ausschließen, dass sich der Senior in einer hilflosen Lage befinden könne.

Zeugen berichteten der Polizei, dass sie den Gesuchten am Dienstag zuletzt am Bahnhof in Bergheim in der Nähe seines Wohnortes gesehen hätten.

Die Ermittler gaben eine Beschreibung des 67-Jährigen heraus.