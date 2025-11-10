Polizei fragt: Wer kennt diesen mutmaßlichen Tankbetrüger?

Pritzwalk - Die Kriminalpolizei fahndet nach einem mutmaßlichen Tankbetrüger, der vor rund dreieinhalb Monaten in Pritzwalk (Landkreis Prignitz) Benzin gestohlen haben soll.

Die Polizei erhofft sich mit Aufnahmen einer Überwachungskamera Hinweise aus der Bevölkerung. © Jens Büttner/dpa, Polizeidirektion Nord (Bildmontage)

Er habe zunächst am 1. August 2025 gegen 9.20 Uhr an einer Tankstelle in der Schlachthausstraße einen Skoda betankt, teilte die Polizei am Montag mit.

Anschließend verließ er den Angaben zufolge mit dem Auto das Gelände, ohne zu bezahlen.

Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren zuvor nahe Pritzwalk gestohlen worden.