Polizei fragt: Wer kennt diesen mutmaßlichen Tankbetrüger?
Pritzwalk - Die Kriminalpolizei fahndet nach einem mutmaßlichen Tankbetrüger, der vor rund dreieinhalb Monaten in Pritzwalk (Landkreis Prignitz) Benzin gestohlen haben soll.
Er habe zunächst am 1. August 2025 gegen 9.20 Uhr an einer Tankstelle in der Schlachthausstraße einen Skoda betankt, teilte die Polizei am Montag mit.
Anschließend verließ er den Angaben zufolge mit dem Auto das Gelände, ohne zu bezahlen.
Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren zuvor nahe Pritzwalk gestohlen worden.
Wer kennt den Mann oder kann Hinweise zu ihm oder seinem Aufenthaltsort geben? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03876 - 715-0 an die Polizeiinspektion Oberhavel zu wenden.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa, Polizeidirektion Nord (Bildmontage)