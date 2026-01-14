Polizei sucht Hinweise zu toter Frau in den 80er-Jahren - 2500 Euro Belohnung
Berlin - Mit einem Foto fahndet das Landeskriminalamt Berlin nun öffentlich nach Hinweisen zu einer bislang unbekannten Frau.
Die Frau wurde 1988 tot im Spandauer Stadtforst gefunden. Die Fahndung läuft im Rahmen der internationalen Kampagne "Identify me" des Bundeskriminalamts, weshalb jetzt erneut auf Hinweise aus der Bevölkerung gehofft wird.
Das Bild stammt aus der Mitte der 1980er-Jahre. Die Frau soll sich damals sowohl in der West- als auch in der Ostberliner Musikszene bewegt haben.Die Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:
- Westberlinerin ohne Dialekt
- circa 24 bis 32 Jahre alt (Stand 1987/1988)
- circa 1,65 bis 1,68 Meter groß, schlanke Statur
- kurze rotbräunliche Haare
Die Ermittler wollen wissen:
- Wer kennt diese Frau?
- Wo hielt sich diese Frau Mitte der 80er-Jahre auf?
- Wer kennt Kontaktpersonen der Frau, zum Beispiel Verwandte, Bekannte oder Kolleginnen und Kollegen?
- Wer kann etwas über ihren möglichen aktuellen Aufenthalt mitteilen?
Für Hinweise, die zur Aufklärung des Mordes an der unbekannten Frau aus dem Spandauer Stadtforst 1987/1988 führen, lockt die Berliner Staatsanwaltschaft mit einer Belohnung von bis zu 2500 Euro. Auch die Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" zeigte den Fall im September 2023.
Hinweise nimmt die 4. Mordkommission des Landeskriminalamtes Berlin in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911444 oder per E-Mail entgegen. Alternativ kann die Onlinewache genutzt werden.
Titelfoto: Polizei Berlin