Er zerrte Mädchen in Hauseingang: Wer kennt diesen Mann?

Dieser Mann soll ein Kind in Querfurt bedrängt haben. Wer kennt ihn? © Bildmontage: Polizeiinspektion Halle (Saale), Monika Skolimowska/dpa

Wie die Behörde am Freitagvormittag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 30. März dieses Jahres. Damals sei der Unbekannte in der Nebraer Straße in Querfurt gegen 7.30 Uhr auf das Kind getroffen und habe sie unvermittelt angegriffen.

Er soll die Elfjährige zunächst am Arm in Richtung eines Hauseinganges gezerrt und dort gegen eine Tür gedrückt haben.

Das Mädchen habe sich jedoch zur Wehr gesetzt, woraufhin der Mann über einen Trampelpfad die Flucht angetreten habe.

Da die Polizei den Tatverdächtigen bislang nicht identifizieren konnte sei "per Beschluss des Amtsgerichts Halle (Saale) die Veröffentlichung der Phantomzeichnung angeordnet" worden.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: