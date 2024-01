Räuber überfällt zwei Spielotheken und einen Imbiss: Wer kennt den Mann?

Eine Überwachungskamera filmte den Überfall auf die Spielothek an der Friedrich-Engels-Straße. © Polizeipräsidium Südosthessen

Die Taten ereigneten sich einer Mitteilung der Ermittler zufolge am 5. Januar um 22.30 Uhr in der Lamboystraße, am 6. Januar um 1.51 Uhr in der Friedrich-Engels-Straße sowie am 9. Januar um 4.45 Uhr in der Straße Am Frankfurter Tor.

Beim letzten Überfall ging der Mann leer aus. Bei den vorigen Taten erbeutete der Kriminelle jedoch Bargeld.

"Anhand der Auswertung der an den Tatorten vorhandenen Videoüberwachungsanlagen geht die Kripo derzeit davon aus, dass es sich in allen drei Fällen wohl um denselben Täter handelt", teilte die Polizei am heutigen Mittwoch mit.

Der Unbekannte wird als 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben. Er war jeweils maskiert beziehungsweise verschleiert. Mehr Erkenntnisse liegen derzeit nicht vor.