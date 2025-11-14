Raser mit geklauten Kennzeichen erwischt: Polizei bittet um Hinweise

Wittstock/Dosse - Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem Mann, der auf der A24 mit gestohlenem Kennzeichen fuhr.

Wer erkennt diesen Kennzeichen-Dieb? © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Am 14. Mai 2025 gegen 17.45 Uhr fuhr der bislang Unbekannte mit seinem Ford in der Nähe von Wittstock/Dosse zu schnell und löste einen Blitzer aus.

Bei der darauffolgenden Bearbeitung stellte sich heraus, dass die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gestohlen waren.

Daher fahndet die Kripo nun nach dem bislang unbekannten Fahrer.

Wer kann den Mann erkennen oder Hinweise zu seiner Identität beziehungsweise seinem Aufenthaltsort geben?