Männergruppe raubt Jugendliche am Leipziger Hauptbahnhof aus

Leipzig - Eine Gruppe, bestehend aus vier Männern, hat in der Nacht auf Freitag zwei Jugendliche (17, 19) am Leipziger Hauptbahnhof bedroht und bestohlen.

Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Freitag am Leipziger Hauptbahnhof. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen 1.15 Uhr trafen die Jugendlichen vor dem Hauptbahnhof auf die Vierergruppe, bestätigte die Polizei.

Dort drohten die Räuber den beiden erst Gewalt an, sollten diese ihnen nicht ihr gesamtes Geld geben.

Dieses scheint den Männern jedoch noch nicht gereicht zu haben. Sie zwangen ihre Opfer, mit ihnen zu einem Geldautomaten zu gehen und dort noch mehr abzuheben, was die Jugendlichen auch taten.

"Die Tätergruppierung entfernte sich anschließend in Richtung Kurt-Schuhmacher-Straße", erklärte Polizeisprecher Tom Richter.