Männergruppe raubt Jugendliche am Leipziger Hauptbahnhof aus
Leipzig - Eine Gruppe, bestehend aus vier Männern, hat in der Nacht auf Freitag zwei Jugendliche (17, 19) am Leipziger Hauptbahnhof bedroht und bestohlen.
Gegen 1.15 Uhr trafen die Jugendlichen vor dem Hauptbahnhof auf die Vierergruppe, bestätigte die Polizei.
Dort drohten die Räuber den beiden erst Gewalt an, sollten diese ihnen nicht ihr gesamtes Geld geben.
Dieses scheint den Männern jedoch noch nicht gereicht zu haben. Sie zwangen ihre Opfer, mit ihnen zu einem Geldautomaten zu gehen und dort noch mehr abzuheben, was die Jugendlichen auch taten.
"Die Tätergruppierung entfernte sich anschließend in Richtung Kurt-Schuhmacher-Straße", erklärte Polizeisprecher Tom Richter.
Täterbeschreibungen
Der Polizei beschrieben die Opfer ihre Täter wie folgt:
Person 1
- circa 1,80 bis 1,85 Meter groß
- circa 17 bis 25 Jahre alt
- breite Statur
- Oberlippenbart
- kurze Haare
- dunkle Bekleidung
Person 2
- circa 1,70 bis 1,75 Meter groß
- muskulöse Statur
- Narbe am linken Auge
- leichter Bartansatz
Person 3
- circa 1,75 bis 1,80 Meter groß
- dünne Statur
- leichter Bartansatz
- schwarze, lockige Haare
- dunkle Bekleidung
Person 4
- circa 1,75 Meter groß
- circa 16 bis 17 Jahre alt
- schlanke Statur
- dunkle Bekleidung
Die Beamten haben ihre Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Leipzig in der Dimitroffstraße 1 oder unter der Tel. 0341/96646666 zu melden.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa