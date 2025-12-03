Beleidigt, geschlagen, getreten: Wer kennt diesen Frauen-Prügler?

Wustermark (Havelland) - Die Polizei in Brandenburg bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach einem Mann, der am Bahnhof in Wustermark eine Frau brutal attackiert haben soll.

Dieser Mann soll eine Frau auf dem Bahnhof in Wustermark verprügelt haben. © Jens Kalaene/dpa, Polizeidirektion West (Bildmontage)

Zu diesem Zweck hat die Behörde am Mittwoch ein Foto von dem Tatverdächtigen veröffentlicht.

Der Gesuchte soll die Geschädigte am 19. Juni zwischen 17.40 Uhr und 17.50 Uhr auf dem Bahnsteig zunächst beleidigt haben.

In der Folge habe der mutmaßliche Täter die Dame mit Schlägen und Tritten verletzt. Sie rettete sich demnach in den nächsten Zug, der in den Bahnhof einfuhr. Der Mann blieb zurück.

Die Ermittler fragen, wer die abgebildete Person kennt und Angaben zu Identität oder Aufenthaltsort machen kann.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Havelland, unter Angabe der Fahndungsnummer 115-25, unter der Telefonnummer 03322 275-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.