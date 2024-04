Rentner sitzt auf Parkbank und wird krankenhausreif geprügelt: Wer kennt diesen Messer-Mann?

Am heutigen Montag veröffentlichte die Behörde ein Phantombild des Tatverdächtigen. Er soll den 66-Jährigen am 14. März gegen 14.45 Uhr im Park am Insulaner angesprochen haben, als der Rentner auf einer Parkbank saß.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt die abgebildete Person?

Wer kann Angaben zum Wohn- oder Aufenthaltsort des zur Fahndung Ausgeschriebenen machen?

Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht und sich bislang nicht bei der Polizei als Zeuge gemeldet?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz unter der Telefonnummer 030/4664473118, außerhalb der Bürodienstzeiten unter 030/4664471012, per E-Mail an Dir4K31@polizei.berlin.de, per Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.