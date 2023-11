Rentner wird nach Bahnausstieg ausgeraubt - wer kennt diesen Mann?

Als sich der 72-Jährige aus dem Würgegriff befreien konnte, soll der Täter dem Senior mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Nach einem anschließenden Handgemenge flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Residenzstraße. Das Opfer kam mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus.

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in 13357 Berlin-Gesundbrunnen unter der Rufnummer (030) 4664-173131 oder per E-Mail an dir1k31@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.