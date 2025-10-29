Rentnerin bestohlen: Polizei fahndet nach dieser EC-Karten-Betrügerin

Rathenow - Wer hat diese Betrügerin aus Rathenow (Landkreis Havelland) gesehen? Sie soll Anfang des Jahres einer 84-Jährigen das Portemonnaie samt EC-Karte geklaut und so Geld erbeutet haben.

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach der Verdächtigen. © Polizeidirektion West (Bildmontage)

Wie die Brandenburger Polizei am Mittwoch mitteilte, soll die gezeigte Frau am 31. Januar gegen 11.55 Uhr der 84-Jährigen während ihres Einkaufes in einem Supermarkt in Rathenow das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen haben.

Als die Geschädigte bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl. Den Angaben nach war neben Bargeld auch die EC-Karte in dem Portemonnaie.



Kurz nach dem Diebstahl hob die Gesuchte mit der Karte Geld an einem Automaten ab.

Die Polizei fragt: