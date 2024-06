Rentnerin brutal überfallen: Wer kennt die mutmaßlichen Handtaschen-Räuber?

Berlin - In Berlin-Mitte ist eine 80-jährige Frau im September vergangenen Jahres brutal überfallen worden. Nun sucht die Polizei nach den beiden mutmaßlichen Handtaschen-Räubern und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Mit diesen Fotos sucht die Polizei Berlin nach zwei mutmaßlichen Handtaschen-Räubern. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, soll das unbekannte Duo am Mittwoch, dem 27. September, gegen 12 Uhr der 80-Jährigen in der Rochstraße die Handtasche entrissen haben.

Die Frau stürzte bei der Attacke und verletzte sich am Kopf. Dadurch fiel die Rentnerin kurzzeitig in Ohnmacht.

Die zur Fahndung ausgeschriebenen Männer sollen die bewusstlose Frau zurückgelassen haben und mit der Beute in unbekannte Richtung geflohen sein.

Die Kriminalpolizei fragt: