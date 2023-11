Rentnerin bestohlen: Wer kennt diesen fiesen Dieb?

Braunschweig - Bereits am 6. Juli wurde einer 79-Jährigen in einem Discounter im Braunschweiger Stadtteil Stöckheim ( Niedersachsen ) die Geldbörse entwendet. Die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen.

Wer kann Hinweise zu diesem Mann geben? © Bildmontage: Polizei Braunschweig

Nach Angaben der Polizei Braunschweig habe sich in der Geldbörse der Frau unter anderem ihre EC-Karte befunden.

Die Seniorin stellte später nach Einsicht ihrer Kontoauszüge fest, dass jemand am Tag des Diebstahls unberechtigter Weise Bargeld von ihrem Konto in einer Bankfiliale am Stöckheimer Markt abgehoben hatte.

Der Schaden beläuft sich auf eine Summe im unteren vierstelligen Bereich.

Nachdem die Bank Bildmaterial zur Verfügung gestellt hatte, konnten die Beamten bei der Auswertung einen bislang unbekannten Mann feststellen, der das Geld mit der Karten abgehoben hat. Die Polizei sucht nun nach diesem Mann.