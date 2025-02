Schülerin könnte in Gefahr sein! Polizei sucht Jugendlichen

Hagen (NRW) - In der Hagener Innenstadt läuft derzeit ein großer Polizeieinsatz. Der Grund: Die Beamten suchen nach einem Jugendlichen.

Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei suchen nach einem Jugendlichen in Hagen. © Alex Talash/dpa

Möglicherweise sei eine Schülerin der Liselotte-Funcke-Schule in Hagen in Gefahr, teilte die Polizei in einer Mitteilung vom Mittwoch mit.

Die Teenagerin befindet sich derzeit in Sicherheit und wird durch Einsatzkräfte der Hagener Polizei betreut.

Aktuell führt die Polizei Fahndungsmaßnahmen in der Innenstadt durch.

Neben Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei ist auch ein Hubschrauber im Einsatz.