Schüsse in Würzburg! Polizei sucht nach Täter und rät: "Nicht ansprechen"
Von Sophia-Caroline Kosel
Würzburg - Die Polizei sucht in Würzburg einen Mann mit einer Waffe und ist seit Dienstagabend im Großeinsatz. Sie warnte davor, Anhalter mitzunehmen.
"Gegen 20.20 Uhr wurden uns mehrere Schüsse im Bereich der Unterdürrbacher Straße gemeldet", berichtete Denis Stegner, Sprecher der Polizei Unterfranken.
Die Schüsse mit scharfer Munition seien in die Luft gegangen und auch auf Gebäudewände sowie die Tür eines Wohnhauses abgefeuert worden.
Hinweise auf Verletzte gebe es nicht. "Wir sind mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort, haben den Tatort gesichert und suchen nun mit Hochdruck nach dem Tatverdächtigen", sagte Stegner.
Mann mit schwarzer Jacke und weißer Hose gesucht
"Jeder, der diesen Mann sieht, soll ihn nicht ansprechen, Abstand halten und uns unmittelbar anrufen - wir kommen sofort", sagte der Polizeisprecher. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:
- weiße Hose
- schwarze Kapuzenjacke
- Sonnenbrille
Die Bevölkerung werde gebeten, den Einsatzort großräumig zu meiden - und den Anweisungen der Streifen zu folgen. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt.
Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0931/457-1732 entgegengenommen.
Hintergründe der Schüsse unklar
Was Ziel der Tat war und warum, sei Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei sichert umfangreich Spuren. Am Abend hatte die Polizei mitgeteilt, sie sei wegen einer möglichen Bedrohungslage im Einsatz.
Der Einsatz habe keinerlei Bezug zum Kiliani-Volksfest, teilte die Polizei weiter mit. "Dennoch sind im dortigen Bereich und auf den Fußwegen in Richtung der Parkplätze uniformierte Einsatzkräfte für Euch unterwegs", hieß es im WhatsApp-Kanal der Polizei Unterfranken.
Das Kiliani-Volksfest ist Unterfrankens größtes Volksfest. Es findet alljährlich im Juli auf dem Talavera-Festplatz statt.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa