15.07.2026 07:13 Schüsse in Würzburg! Polizei sucht nach Täter und rät: "Nicht ansprechen"

Aufregung in Würzburg am Dienstagabend: Nachdem ein Mann Schüsse abgegeben hatte, fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Täter.

Von Sophia-Caroline Kosel

Würzburg - Die Polizei sucht in Würzburg einen Mann mit einer Waffe und ist seit Dienstagabend im Großeinsatz. Sie warnte davor, Anhalter mitzunehmen.

Seit Dienstagabend ist die Polizei in Würzburg im Großeinsatz und fahndet nach dem Mann, der die Schüsse abgegeben haben soll. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa "Gegen 20.20 Uhr wurden uns mehrere Schüsse im Bereich der Unterdürrbacher Straße gemeldet", berichtete Denis Stegner, Sprecher der Polizei Unterfranken. Die Schüsse mit scharfer Munition seien in die Luft gegangen und auch auf Gebäudewände sowie die Tür eines Wohnhauses abgefeuert worden. Hinweise auf Verletzte gebe es nicht. "Wir sind mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort, haben den Tatort gesichert und suchen nun mit Hochdruck nach dem Tatverdächtigen", sagte Stegner.

Mann mit schwarzer Jacke und weißer Hose gesucht

"Jeder, der diesen Mann sieht, soll ihn nicht ansprechen, Abstand halten und uns unmittelbar anrufen - wir kommen sofort", sagte der Polizeisprecher. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: weiße Hose

schwarze Kapuzenjacke

Sonnenbrille Die Bevölkerung werde gebeten, den Einsatzort großräumig zu meiden - und den Anweisungen der Streifen zu folgen. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0931/457-1732 entgegengenommen.

Einsatzkräfte der Polizei auf dem Kiliani-Volksfest am Dienstagabend: Ein Bezug zwischen der Veranstaltung und den Schüssen bestehe aber nicht, betonte ein Sprecher. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hintergründe der Schüsse unklar