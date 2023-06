Schwerer Landfriedensbruch im Olympiastadion: Polizei sucht diese Schalke-Fans

Die Polizei veröffentliche am Mittwoch Fotos von Männern. Diese sollen im Schalke-Block bei der Begegnung zwischen Hertha und dem FC Schalke 04 am 23. Oktober 2022 an einem schweren Landfriedensbruch sowie Körperverletzungen, tätlichen Angriffen und Widerständen gegen Polizeibeamte beteiligt gewesen sein.

Hinweise nimmt ein für Sportgewalt zuständiges Fachkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin in der Ringbahnstraße 132 in Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer 0304664964510, per E-Mail an lka645gef@polizei.berlin.de, die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle unter dem Stichwort "Wiedererkannter Straftäter anlässlich des Fußballspiels Hertha BSC gegen FC Schalke 04" entgegen.