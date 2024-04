Seniorin (80) bedroht, ausgeraubt und Konto geplündert: Wer kennt den dreisten Täter?

Direkt nach dem Raub war der Mann in die nahe gelegene Bank spaziert und plünderte dort das Konto der Seniorin. © Bild-Montage: Polizei Rheinland-Pfalz, Polizei Rheinland-Pfalz

Ein Polizeisprecher schilderte, was da bereits am vergangenen Donnerstag (18. April) gegen 9.45 Uhr in der Rathausstraße in Wissen vorgefallen ist.

Demnach hatte sich der Täter zunächst Zugang zu der Wohnung der 80-Jährigen verschafft und diese mit einem Messer bedroht. Dann forderte er neben der Herausgabe von Geld und Wertgegenständen auch noch ihre EC-Karte samt PIN.

Nachdem ihm die total verängstigte Seniorin alles übergeben hatte, flüchtete der Mann aus der Wohnung. Die Frau erlitt einen Schock, blieb ansonsten aber glücklicherweise unverletzt.

Besonders dreist: Der Täter begab sich direkt nach dem Raubüberfall seelenruhig zur um die Ecke gelegenen Westerwaldbank, hob Bargeld vom Konto der 80-Jährigen ab und setzte dann seine Flucht in unbekannte Richtung fort.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

50 bis 70 Jahre alt

korpulente Statur

etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß

dunkler Kapuzenpullover

dunkle Jogginghose

graue Sneaker mit heller Sohle

Während der Tat soll sich der Mann mit einem schwarzen Schal oder einem schwarzen Tuch vermummt haben. Außerdem hatte er eine Stofftasche oder eine Plastiktüte dabei.