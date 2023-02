23.02.2023 10:14 505 Verurteilter Sex-Täter flieht bei Toilettengang im Einkaufscenter: Wo steckt der 64-Jährige?

Die Fahndung nach dem in der vergangenen Woche in Berlin geflohenen Straftäter in Sicherungsverwahrung hat bisher nicht zu einer Festnahme geführt.

Potsdam - Die Suche nach dem in der vergangenen Woche geflohenen Straftäter in Sicherungsverwahrung hat bisher nicht zu einer Festnahme des 64-Jährigen geführt. Der 64-Jährige war in der JVA Brandenburg an der Havel in Sicherungsverwahrung untergebracht und ist bei einem begleiteten Ausgang in Berlin entkommen. © Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa, Justizministerium (Bildmontage) Im zweistelligen Bereich lägen die Hinweise, die seit der öffentlichen Fahndung am Freitag bei der Polizei eingegangen seien, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Allerdings habe bisher keiner der Hinweise auf die Fährte des Mannes geführt. Am 15. Februar war der Mann beim begleiteten Ausgang im Berliner Europa Center geflohen. Zuvor war der 64-Jährige in Brandenburg an der Havel untergebracht. Fahndung Bewaffneter Raubüberfall: Polizei sucht nach diesem Mann! Der Mann sei bei einem Toilettengang für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt gewesen und habe die Gelegenheit zur Flucht genutzt. Der Geflohene wurde wegen Totschlags und mehrerer Sexualdelikte verurteilt. Hinweise nimmt die Polizei Brandenburg über den Notruf 110 oder unter der Telefonnummer 03381/5601221 entgegen. Alternativ können sich Bürgerinnen und Bürger auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Titelfoto: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa, Justizministerium (Bildmontage)