Sexuelle Übergriffe auf Festival: Frau begrapscht und gegen ihren Willen geküsst

Bonn - Nach zwei sexuellen Übergriffen auf dem Panama Open Air Festival in Bonn dauern die Ermittlungen der Polizei an. Gesucht wird nach einem bislang unbekannten Täter und im zweiten Fall nach einer betroffenen Frau.

Die Polizei ermittelt wegen zwei Sexualdelikten, zu denen es auf dem Panama Open Air Festival gekommen sein soll. (Symbolbild) © Thomas Frey/dpa

Am ersten Tag des beliebten Festivals - dem 30. Juni (Freitag) gegen 22.40 Uhr - soll ein Mann im VIP-Bereich nahe der Main Stage einer Besucherin in den Intimbereich gefasst haben, wie die Polizei nun mitteilte.

Außerdem soll der Unbekannte die Frau gegen ihren Willen auf den Mund geküsst haben.

Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben:

etwa 20 bis 30 Jahre alt

circa 1,85 Meter groß

trug einen Bart und ein weiß-dunkel gestreiftes Hemd

Am darauffolgenden Tag (Samstag, 1. Juli gegen 20 Uhr) soll es zu einem ähnlichen Vorfall an der Main Stage gekommen sein. Hier steht ein 42-jähriger Mann unter Verdacht, einer Frau an deren Brüste und ans Gesäß gefasst zu haben.

Der mutmaßliche Täter wurde durch Zeugen festgehalten, bis die Polizei eintraf und ihn in Gewahrsam nahm.

Die betroffene Frau hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits vom Tatort entfernt, nach ihr wird gesucht.