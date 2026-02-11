Sexueller Übergriff beim Musikfestival: Wer kennt diesen Grapscher?

Muldestausee - Beim beliebten Festival "Sputnik Spring Break" in Sachsen-Anhalt wurde 2023 eine Frau von einem Unbekannten begrapscht. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich nach ihm.

Mit diesen Fotos fahndet die Polizei nun nach dem Grapscher. © Bildmontage: Polizei Sachsen-Anhalt

Wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mitteilte, kam es am 26. Mai 2023 gegen 11.12 Uhr zu dem Übergriff.

Auf dem Festivalgelände in Muldestausee im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wurde eine Frau von dem Unbekannten angesprochen.

Im weiteren Verlauf berührte er sie "unvermittelt an der bekleideten Brust", so der Sprecher.

Aufzeichnungen von dem Festival zeigen den Mann. Jetzt wurden diese Fotos veröffentlicht und es wird nach ihm gefahndet.