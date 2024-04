Spendenbox geklaut: Polizei fahndet nach Dieb

Ein Mann hat in Freiberg eine Spendenbox in einem Laden geklaut. Nun fahndet die Polizei nach ihm. (Symbolbild) © 123 RF/ Christian Horz

Der Vorfall passierte am 16. November gegen 15.10 Uhr in einem Geschäft in der Petersstraße. Der mutmaßliche Dieb war in den Laden gegangen und hatte sich dort beraten lassen.

"In einem unbeobachteten Moment entwendete der Mann eine für ein Tierheim und einen Tierpark aufgestellte Spendenbox von der Verkaufstheke", so ein Sprecher der Chemnitzer Polizei.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

etwa 45 Jahre alt



1,90 Meter groß



kräftig

trug einen Dreitagebart



Ein Foto des Mannes kann auf der Internetseite der sächsischen Polizei abgerufen werden.