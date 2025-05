Streit vor Bordell eskaliert: Jetzt sucht die Polizei den Sägen-Schläger

Alles in Kürze

Der Gesuchte wird als etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß beschrieben. © Bildmontage: Sebastian Gollnow/dpa, Polizei Köln (2)

Der Geschädigte hatte gemeinsam mit einem Begleiter (23) am 17. November das Bordell auf der Hugo-Junkers-Straße in Köln-Longerich besucht und war dort gegen 5.30 Uhr im Eingangsbereich des Etablissements mit einer acht- bis zehnköpfigen Männergruppe in Streit geraten, wie die Polizei berichtet.

Im Zuge der Auseinandersetzung soll der Gesuchte seinem Opfer dann unter anderem mit einer Säge auf den Kopf geschlagen haben. Dabei erlitt der 27-Jährige schwere Verletzungen am Kopf.

Ob auch sein Begleiter verletzt wurde, teilt die Polizei nicht mit. Ebenso ist unklar, worum es bei dem Streit gegangen ist.