Studentin vom Allee-Center bis ins Wohnheim verfolgt und genötigt: Wer erkennt den Täter?

Leipzig - Nach einem sexuellen Übergriff im Leipziger Stadtteil Grünau-Mitte fahndet die Polizei öffentlich nach dem unbekannten Täter.

Der Täter sprach sein Opfer zunächst im Allee-Center an. (Archivbild) © Ralf Seegers

Wie Polizeisprecherin Therese Leverenz berichtet, spielte sich die Tat am Mittwochabend zwischen 20.40 und 21.15 Uhr ab.

Demnach wurde eine jugendliche Studentin von dem Mann zwischen 20.10 Uhr und 20.20 Uhr im REWE im Grünauer Allee-Center angesprochen, woraufhin sie ihn aber ignorierte und kurz darauf zu ihrem Wohnheim in Höhe der Mannheimer Straße 5-7 zurückkehrte.



Dort wartete der Unbekannte allerdings bereits auf sie, folgte ihr ins Gebäude und zwang sie durch Drohung mit einem spitzen Gegenstand zu sexuellen Handlungen.

Erst als ein Zeuge hinzukam, ließ er von der Studentin ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Mann wird auf 30 bis 40 Jahre alt geschätzt und soll 1,70 bis 1,75 Meter groß und kräftig gebaut sein. Seine dunkelblonden Haare sind an den Seiten abrasiert.