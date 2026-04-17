Täter überfallen junge Männer auf A44: Eins der Opfer springt aus fahrendem Auto

Stolberg - Nach einem brutalen Überfall auf zwei junge Männer in Stolberg bei Aachen fahndet die Polizei nach zwei unbekannten Tätern und bittet um Zeugenaussagen . Ermittelt wird wegen versuchten Totschlags, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei fahndet nach zwei Tätern, die im Januar einen brutalen Überfall begangen haben sollen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Demnach ereignete sich die erste Tat bereits am Abend des 29. Januar auf einem Parkplatz.

Die Unbekannten überfielen dort einen 27-Jährigen und raubten dessen silbernes Auto.

Mit dem Wagen fuhren die Verdächtigen zu einem Autohaus, wo sie einen 24-Jährigen angriffen und gewaltsam in den Pkw zerrten.

Während der anschließenden Fahrt auf der Autobahn 44 bedrohten die Männer den 24-Jährigen den Angaben zufolge derart massiv, dass dieser während der Fahrt die Tür öffnete und aus dem rollenden Fahrzeug sprang, um zu flüchten.

Nach Angaben der Polizei kannten sich die beiden Opfer. Zu einem möglichen Zusammenhang zwischen den Opfern und mutmaßlichen Tätern machte die Polizei auf Anfrage keine Angabe.