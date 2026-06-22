Tatort Karneval: Polizei jagt Schläger-Duo von Weiberfastnacht!

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Mehr als vier Monate nach Weiberfastnacht sucht die Polizei öffentlich nach zwei Männern, die einen 24-Jährigen brutal zusammengeschlagen haben.

Von Maurice Hossinger

Köln - Mehr als vier Monate nach einer brutalen Schlägerei an Karneval sucht die Polizei inzwischen öffentlich nach zwei Männern aus Köln.

Mit diesem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach den beiden Tatverdächtigen.
Mit diesem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach den beiden Tatverdächtigen.  © Bildmontage: Polizei Köln

Das Duo soll am 12. Februar einem 24-Jährigen vor einer Gaststätte auf der Neusser Straße gegen den Kopf getreten und ihn ins Gesicht geschlagen haben.

Der junge Mann schlug daraufhin mit dem Kopf auf dem Boden auf und verlor das Bewusstsein. Die Schläger machten sich daraufhin aus dem Staub.

Die Polizei beschreibt die Täter wie folgt:

  • beide circa 1,75 bis 1,80 Meter groß
  • zwischen 20 und 25 Jahre alt
  • dunkle Haare
  • athletische Figur

Hinweise zu den Gesuchten können sowohl telefonisch unter 02212290 als auch per E-Mail an die Polizei weitergegeben werden.

Titelfoto: Bildmontage: Polizei Köln

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