Tatort Karneval: Polizei jagt Schläger-Duo von Weiberfastnacht!

Köln - Mehr als vier Monate nach einer brutalen Schlägerei an Karneval sucht die Polizei inzwischen öffentlich nach zwei Männern aus Köln .

Mit diesem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach den beiden Tatverdächtigen. © Bildmontage: Polizei Köln

Das Duo soll am 12. Februar einem 24-Jährigen vor einer Gaststätte auf der Neusser Straße gegen den Kopf getreten und ihn ins Gesicht geschlagen haben.

Der junge Mann schlug daraufhin mit dem Kopf auf dem Boden auf und verlor das Bewusstsein. Die Schläger machten sich daraufhin aus dem Staub.