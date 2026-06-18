Mit Motorrad auf der Flucht: Verurteilter Frauenmörder nach Unfall in Italien gefasst!

Peine/Celle - Ein verurteilter Frauenmörder, der am Dienstag bei einem Freigang aus dem Gefängnis geflohen ist, konnte jetzt endlich dingfest gemacht werden!

Ein entflohener Häftling konnte gefasst werden! © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, LKA Niedersachsen

Wie das Landeskriminalamt Niedersachsen am frühen Donnerstagabend mitteilte, gingen nach der Öffentlichkeitsfahndung zahlreiche Hinweise bei den Ermittlern ein.

Die Spur führte die Beamten bis nach Italien: Der 42-jährige Gesuchte war demnach in Venetien in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen und kam verletzt ins Krankenhaus.

Dort wurde er dann von der italienischen Polizei festgenommen. Genauere Angaben zum Unfall gibt es bislang nicht.

Der 42-Jährige war am Dienstag mit einem JVA-Mitarbeiter auf einem gesicherten Freigang im Raum Peine (Niedersachsen), um seine Mutter zu besuchen, als er sich von seinem Begleiter entfernte und auf seinem Motorrad davon raste.