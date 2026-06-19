Nach Gewalt-Eskalation beim FCM-Spiel: Polizei fahndet nach weiteren Männern
Magdeburg - Nach den schweren Ausschreitungen beim Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden sucht die Polizei jetzt mit Fotos nach weiteren Tatverdächtigen.
Die Staatsanwaltschaft und die Polizeiinspektion Magdeburg fahnden nach den Auseinandersetzungen vom 24. Januar 2026 weiterhin nach Tatverdächtigen.
Unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes, des schweren Landfriedensbruchs sowie weiterer Straftaten.
Zur Aufklärung hat die Polizeiinspektion nun Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, um die abgebildeten Männer zu identifizieren.
Sie stehen im Verdacht, an den gewaltsamen Ausschreitungen beteiligt gewesen zu sein.
Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Telefonnummer 0391/546-1010 oder über das Hinweisportal der Polizei zu melden. Für eine schnellere Zuordnung sollen Hinweisgeber dabei die Nummerierung der Tatverdächtigen übernehmen.
Einsatzkräfte wurden mit Pflasterstein attackiert
Insgesamt wurden bei den Randalen 77 Beamte verletzt. Rund um den Gästebereich war es zu massiven Angriffen auf die Einsatzkräfte durch die Fußballfans gekommen, welche versuchten, in den Bereich der Dresdner Gäste zu gelangen.
17 der Einsatzkräfte mussten aufgrund ihrer Verletzungen zudem ins Krankenhaus gebracht werden. Unter anderem wurde ein circa 15 Kilogramm schwerer Pflasterstein aus Nahdistanz mit voller Kraft auf die Einsatzbeamten in der Polizeikette geworfen.
Titelfoto: Bildmontage: Sven Hoppe/dpa, Polizeiinspektion Magdeburg