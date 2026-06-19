Nach Gewalt-Eskalation beim FCM-Spiel: Polizei fahndet nach weiteren Männern

Wer erkennt diese Männer? © Bildmontage: Sven Hoppe/dpa, Polizeiinspektion MagdeburgSven Hoppe/dpa

Die Staatsanwaltschaft und die Polizeiinspektion Magdeburg fahnden nach den Auseinandersetzungen vom 24. Januar 2026 weiterhin nach Tatverdächtigen.

Unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes, des schweren Landfriedensbruchs sowie weiterer Straftaten.

Zur Aufklärung hat die Polizeiinspektion nun Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, um die abgebildeten Männer zu identifizieren.

Sie stehen im Verdacht, an den gewaltsamen Ausschreitungen beteiligt gewesen zu sein.

Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Telefonnummer 0391/546-1010 oder über das Hinweisportal der Polizei zu melden. Für eine schnellere Zuordnung sollen Hinweisgeber dabei die Nummerierung der Tatverdächtigen übernehmen.