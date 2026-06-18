Suche nach verurteiltem Frauenmörder aus Peine geht weiter: Das ist bislang bekannt

Peine - Nachdem am Dienstagnachmittag ein Frauenmörder während eines begleiteten Freigangs fliehen konnte, läuft die Fahndung nach dem 42-Jährigen weiter auf Hochtouren.

Benjamin Fricke (42) tötete 2010 eine 23-Jährige in Peine. © Landeskriminalamt Niedersachsen

Wie das Landeskriminalamt am Donnerstag mitteilte, fehlt bislang weiterhin jede Spur von dem Häftling. Es seien verschiedene Maßnahmen ergriffen worden, darunter Befragungen, um den Flüchtigen zu finden.

Neben Peine wurde auch Kassel in Hessen in den Hinweisen als möglicher Aufenthaltsort benannt. Weitere Details wurden vorerst nicht genannt.

Der 42-jährige Benjamin Fricke war am Dienstagnachmittag während eines begleiteten Freigangs in Peine geflohen. Hier hat er seine Mutter besucht.

Ersten Ermittlungen zufolge gelang es ihm, sich in der nahe gelegenen Garage von dem JVA-Mitarbeiter zu trennen, sein dort abgestelltes Motorrad anzulassen und damit davonzufahren.

Am Mittwoch informierten die Behörden über die Öffentlichkeitsfahndung nach dem möglicherweise gefährlichen Mann. Nach Ministeriumsangaben war es der 38. Begleitausgang des Strafgefangenen seit September 2023. Die vorherigen 37 Ausgänge seien beanstandungslos verlaufen.