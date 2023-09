Teures Rennrad gestohlen: Wer hat diesen Fahrraddieb gesehen?

Wer kennt diesen Fahrraddieb? © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeiinspektion Göttingen

Am 11. Mai machte sich der Dieb gegen 9.10 Uhr in einem Firmenparkhaus in der Willi-Eichler-Straße ans Werk und schaffte es, ein Rennrad im Wert von 1500 Euro zu entwenden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei machte sich der unbekannte Mann am Tatmorgen im Erdgeschoss des Gebäudes im Bereich der Fahrradständer mit einem metallenen Werkzeug in rabiater Weise so lange an dem Schloss des Fahrrades zu schaffen, bis es zerbrach.

Der Unbekannte konnte im Rahmen der weiteren Ermittlungen bislang noch nicht identifiziert werden. Nun fahndet die Polizeiinspektion Göttingen auf Anordnung des Amtsgerichts öffentlich mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Täter.

Der Gesuchte trug zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißen Applikationen und eine schwarze Hose sowie ein Cap. Bei dem geklauten Rad handelt es sich um ein mattgrünes Rennrad der Marke "Rose", Typ "Backroad AL GRX RX 400".