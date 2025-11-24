Tödliche Schüsse vor Imbiss: Polizei fahndet jetzt mit Foto nach dem Schützen
Berlin - Nach den tödlichen Schüssen vor einem Imbiss in Lichtenberg sucht die Berliner Polizei nun öffentlich mit einem Lichtbild nach dem mutmaßlichen Täter.
Der Verdächtige soll am 14. November vor einem Imbiss an der Franz-Jacob-Straße mehrere Schüsse auf eine Gruppe von Männern abgegeben haben.
Ein 29-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt und starb wenige Tage später im Krankenhaus. Ein weiterer 28-Jähriger erlitt Verletzungen und wird weiterhin medizinisch behandelt.
Bereits kurz nach der Tat hatten Polizei und Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen versuchter Tötungsdelikte aufgenommen.
Sowohl der Tatverdächtige als auch eine dritte beteiligte Person waren zunächst unerkannt vom Tatort geflüchtet.
Haftbefehl gegen Kyorogli Miroyan alias Magmet Miroi
Nach intensiven Ermittlungen wurde der mutmaßliche Schütze inzwischen identifiziert: Es handelt sich um den 65-jährigen armenischen Staatsangehörigen Kyorogli Miroyan, der auch unter dem Alias-Namen Magmet Miroi bekannt ist. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl des Amtsgerichts Tiergarten vor. Da der Mann weiterhin flüchtig und nach Einschätzung der Ermittler bewaffnet und gefährlich sein könnte, wurde nun eine öffentliche Fahndung eingeleitet.
Der Beschuldigte wird wie folgt beschrieben:
- 1,77 m groß
- kräftige Gestalt
- Amputation am linken Mittelfinger
Die Ermittler fragen, wer den Gesuchten kennt und Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen kann. Wer kann zudem Hinweise zu Kontaktpersonen des Gesuchten geben oder sonstige sachdienliche Angaben machen?
Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664-966211, per E-Mail, über die Internetwache oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.
