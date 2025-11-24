Tödliche Schüsse vor Imbiss: Polizei fahndet jetzt mit Foto nach dem Schützen

Berlin - Nach den tödlichen Schüssen vor einem Imbiss in Lichtenberg sucht die Berliner Polizei nun öffentlich mit einem Lichtbild nach dem mutmaßlichen Täter.

Mit diesem Foto sucht die Polizei Berlin nach dem mutmaßlichen Schützen. © Bildmontage: --/Polizei Berlin

Der Verdächtige soll am 14. November vor einem Imbiss an der Franz-Jacob-Straße mehrere Schüsse auf eine Gruppe von Männern abgegeben haben.

Ein 29-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt und starb wenige Tage später im Krankenhaus. Ein weiterer 28-Jähriger erlitt Verletzungen und wird weiterhin medizinisch behandelt.

Bereits kurz nach der Tat hatten Polizei und Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen versuchter Tötungsdelikte aufgenommen.

Sowohl der Tatverdächtige als auch eine dritte beteiligte Person waren zunächst unerkannt vom Tatort geflüchtet.