Nach monatelanger Suche: Polizei schnappt verurteilten Straftäter in Dubai

Lübeck/Dubai - Sie haben ihn! Nach monatelanger Suche und einem öffentlichen Fahndungsaufruf hat die Polizei einen Sexualstraftäter in Dubai festnehmen können. Er soll nun überführt werden.

Der Gesuchte war 2023 zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt worden, hatte diese aber nie angetreten. © Polizeidirektion Lübeck

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagmittag bekannt gaben, konnte der Mann, der mit einem internationalen Haftbefehl gesucht worden war, Anfang November 2025 in Dubai von lokalen Einsatzkräften aufgefunden und festgenommen werden.

Der Gesuchte war im Jahr 2023 wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes rechtskräftig zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt worden, hatte diese aber nie angetreten und sich ins Ausland abgesetzt.

In der kommenden Woche soll der Festgenommene nach Deutschland überstellt werden.

Anfang Oktober hatte die Polizei eine öffentliche Fahndung nach dem Mann ausgerufen. Diese war sogar Teil der TV-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst". Durch die durchgeführten Ermittlungen und intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte sein Aufenthaltsort herausgefunden werden, so ein Sprecher.