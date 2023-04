Totschläger setzt sich nach Südamerika ab, Monate später schlagen die Zielfahnder zu

Nach seiner Auslieferung sitzt der Verurteilte jetzt in Deutschland in Haft. Das teilte ein Sprecher des rheinland-pfälzischen LKAs am heutigen Donnerstag mit.

Nun zog sich die Schlinge immer dichter um den Hals des 61-Jährigen, der Ende September 2022 in einem Hotel in der Hauptstadt Asunción aufgespürt und von der paraguayischen Polizei nach kurzem Fluchtversuch festgenommen werden konnte.

Die Behörden in Paraguay bewilligten schließlich das Auslieferungsersuchen der Staatsanwaltschaft Landau und am 1. April 2023 wurde der Verurteilte von LKA-Beamten nach Frankfurt am Main gebracht und dort der Bundespolizei überstellt. Anschließend wurde er zum Haftantritt in eine JVA gebracht.