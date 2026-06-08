Trickbetrug als falsche Polizisten: Wer erkennt diese Männer?
Berlin - Nach einem dreisten Trickbetrug fahndet die Berliner Polizei jetzt mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen.
Die Betrüger gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und setzten einen 92-jährigen Senior in Berlin-Biesdorf massiv unter Druck. Sie behaupteten, sein Konto sei ins Visier von Straftätern geraten. Um es angeblich zu schützen, solle er sein Bargeld sowie seine EC-Karten aushändigen.
Der Senior glaubte den falschen Polizisten und übergab später Bargeld und zwei EC-Karten an eine unbekannte Person.
Mit den erlangten Karten hoben die Täter anschließend Geld im Bereich des U-Bahnhofs Osloer Straße ab.
Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und fragt: Wer erkennt die beiden Männer auf den Bildern? Wer kann Hinweise zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort geben?
Hinweise nimmt das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin in der Gothaer Straße 19 in Berlin-Schöneberg telefonisch unter (030) 4664 925320 (Bürodienstzeiten) oder (030) 4664 925300 (außerhalb der Bürozeiten) entgegen. Alternativ kann eine E-Mail geschrieben oder die Internetwache genutzt werden.
Titelfoto: Polizei Berlin