Trickbetrug als falsche Polizisten: Wer erkennt diese Männer?

Berlin - Nach einem dreisten Trickbetrug fahndet die Berliner Polizei jetzt mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Diese zwei Männer sollen einen 92-Jährigen um sein Geld betrogen haben. © Polizei Berlin

Die Betrüger gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und setzten einen 92-jährigen Senior in Berlin-Biesdorf massiv unter Druck. Sie behaupteten, sein Konto sei ins Visier von Straftätern geraten. Um es angeblich zu schützen, solle er sein Bargeld sowie seine EC-Karten aushändigen.

Der Senior glaubte den falschen Polizisten und übergab später Bargeld und zwei EC-Karten an eine unbekannte Person.

Mit den erlangten Karten hoben die Täter anschließend Geld im Bereich des U-Bahnhofs Osloer Straße ab.

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und fragt: Wer erkennt die beiden Männer auf den Bildern? Wer kann Hinweise zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort geben?