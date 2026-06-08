Trickbetrug als falsche Polizisten: Wer erkennt diese Männer?

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Nach einem dreisten Trickbetrug fahndet die Berliner Polizei jetzt mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Von Laura Voigt

Berlin - Nach einem dreisten Trickbetrug fahndet die Berliner Polizei jetzt mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Diese zwei Männer sollen einen 92-Jährigen um sein Geld betrogen haben.
Diese zwei Männer sollen einen 92-Jährigen um sein Geld betrogen haben.  © Polizei Berlin

Die Betrüger gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und setzten einen 92-jährigen Senior in Berlin-Biesdorf massiv unter Druck. Sie behaupteten, sein Konto sei ins Visier von Straftätern geraten. Um es angeblich zu schützen, solle er sein Bargeld sowie seine EC-Karten aushändigen.

Der Senior glaubte den falschen Polizisten und übergab später Bargeld und zwei EC-Karten an eine unbekannte Person.

Mit den erlangten Karten hoben die Täter anschließend Geld im Bereich des U-Bahnhofs Osloer Straße ab.

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Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und fragt: Wer erkennt die beiden Männer auf den Bildern? Wer kann Hinweise zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort geben?

Wer erkennt diese Betrüger?
Wer erkennt diese Betrüger?  © Polizei Berlin (Bildmontage)

Hinweise nimmt das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin in der Gothaer Straße 19 in Berlin-Schöneberg telefonisch unter (030) 4664 925320 (Bürodienstzeiten) oder (030) 4664 925300 (außerhalb der Bürozeiten) entgegen. Alternativ kann eine E-Mail geschrieben oder die Internetwache genutzt werden.

Titelfoto: Polizei Berlin

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