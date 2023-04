Trio raubt Geldtransporter aus und macht fette Beute: Großfahndung nach Tätern!

Lübeck - Mit einem Großaufgebot fahndet die Polizei nach einem Geldtransporter-Überfall in Lübeck in ganz Norddeutschland nach den Tätern. Das Trio erbeutete eine sechsstellige Summe Bargeld.

Die Täter flohen mit einem weißen Kastenwagen. © Volker Gerstmann/TNN/dpa

Sie hatten am Vormittag gegen 11.34 Uhr im Stadtteil St.-Lorenz-Nord vor der Zentrale einer Bäckerei-Kette am Hutmacherring einen Geldtransporter überfallen, wie die Polizei mitteilte.

Anschließend flohen sie in einem weißen Kastenwagen. Das Fahrzeug ließen sie in Tatortnähe zurück und stiegen in einen Transporter einer Autovermietung um.

Bis zum Abend waren die Täter laut Polizei nicht gefasst. Es gebe noch keine konkreten Hinweise auf den Verbleib des zweiten Fluchtwagens, Täter und Beute, hieß es.

Nach dem Raubüberfall startete die Polizei in Norddeutschland eine große Fahndung nach den Verdächtigen. "Der Einsatz läuft auf Hochtouren", sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Ein "massives Aufgebot" sei im Einsatz.

Die Fahndungsmaßnahmen erstreckten sich auch über die benachbarten Bundesländer Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Über die weitere Flucht des Trios nach dem Autowechsel hatte die Polizei den Angaben zufolge am Mittwoch zunächst keine Erkenntnisse.