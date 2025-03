21.03.2025 16:20 Trio raubt Leipziger Discounter aus und bedroht Kassiererin: Zeugen gesucht

Bei einem Raubzug in einem Discounter in Leipzig-Engelsdorf erbeuteten drei Unbekannte am Freitagmorgen über 500 Euro.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Bei einem Raubzug in einem Discounter in Leipzig-Engelsdorf erbeuteten drei Unbekannte am Freitagmorgen über 500 Euro. Über 500 Euro haben die Männer erbeutet. (Symbolbild) © dpa/Stefan Sauer Wie die Polizeisprecherin Susanne Lübcke informierte, überfielen die Täter kurz nach 8.30 Uhr einen Laden in der Arthur-Winkler-Straße. Um an ihr Geld zu gelangen, bedrohten die Männer eine Kassiererin anscheinend mit einer Pistole - woraufhin die Frau ihre Kasse öffnete. "Nachdem sie mehr als 500 Euro Bargeld aus der Kasse genommen hatten, flüchteten die Täter über einen Hinterhof in Richtung Dr.-Margarete-Blank-Straße", so Lübcke. Aktuell sucht die Polizei nach den Flüchtigen, ist dabei allerdings auf Hilfe angewiesen. Täterbeschreibungen Bei dem ausgeraubten Discounter soll es sich um einen NORMA handeln. (Archivbild) © dpa/Frank Hormann Täter 1:

circa 18 bis 20 Jahre alt

circa 1,70 Meter groß

schlanke Statur

Bekleidung: längere, schwarze Winterjacke (ging bis kurz über das Knie); schwarze Hose; dünnes schwarzes Tuch

Täter 2:

circa 18 bis 20 Jahre alt

circa 1,70 Meter groß

schlanke Statur

Bekleidung: schwarze, sportliche Jacke, welche geöffnet war; schwarze Hose; schwarzes Tuch vor der Nase

Täter 3:

circa 17 bis 18 Jahre alt

circa 1,65 Meter groß

schlanker als die anderen beiden

Bekleidung: schwarze, sportliche Jacke; schwarze Hose; schwarzes Tuch; vermutlich schwarzes Basecap Wer Hinweise zu den Männern oder der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1, oder unter Tel. 0341/96646666 zu melden.

