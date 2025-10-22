U-Bahn-Perverser gefasst: Er soll sich vor Mädchen befriedigt haben
Update am 22. Oktober um 15.19 Uhr:
Durch Zeugenaussagen konnte der gesuchte Mann von der Polizei identifiziert werden.
Die Fahndung ist damit beendet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Erstmeldung am 21. Oktober, 11.26 Uhr:
Berlin - Nach einer sexuellen Belästigung einer Minderjährigen fahndet die Berliner Polizei jetzt mit einem Bild nach dem Täter.
Der Gesuchte soll am 2. Juni 2025 kurz nach 16 Uhr an der Tür eines U-Bahn-Zugs der U2 in Richtung Pankow gestanden und an seinem entblößten Genital herumgespielt haben.
Währenddessen beobachtete er eine in der Nähe sitzende Minderjährige.
Die bisherige Suche der Ermittler blieb erfolglos.
Nun wollen die Beamten wissen: Wer erkennt den Mann und kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen oder weitere sachdienliche Hinweise geben?
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-913444 oder per E-Mail entgegen. Alternativ kann das Hinweisformular im Internet genutzt werden.
