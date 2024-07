U-Bahn-Schläger gesucht: Sie sollen einen Mann brutal attackiert haben

Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, ereignete sich der Vorfall am Sonntag, dem 22. Mai 2022, im U-Bahnhof Alexanderplatz in Berlin-Mitte gegen 5.10 Uhr.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) in der Perleberger Straße 61A in 10557 Berlin-Moabit per Telefon unter 030/4664574118 (zu Bürodienstzeiten) und 030/4664571100 (außerhalb von Bürodienstzeiten) oder per E-Mail an Dir5K41@polizei.berlin.de entgegen.

Auch über die Internetwache sowie an jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.