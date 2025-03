Ungleiches Pärchen: Fahndung nach krimineller Seniorin und jungem Mann

Fritzlar - Sie machten 5000 Euro Beute und entkamen damit: Die Polizei in Nordhessen fahndet öffentlich und mit Fahndungsfotos nach einem sehr ungleichen Betrüger-Pärchen. Es geht um eine kriminelle Seniorin und ihren Komplizen, einen jungen Mann.

Das kriminelle Paar wurde gefilmt, als die Seniorin und der vermutlich Mitte 30 Jahre alte Mann in Fritzlar zuschlugen. © Montage: Polizeipräsidium Nordhessen

Die beiden Kriminellen schlugen bereits im vergangenen Jahr am 23. Oktober in der Kleinstadt Fritzlar im Schwalm-Eder-Kreis zu, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Mittwoch mitteilte.

Demnach wurde das Paar gegen 16.44 Uhr von einer Überwachungskamera gefilmt, als es in einer Filiale der Kreissparkasse Schwalm Eder in der Georgengasse mit einer gestohlenen EC-Karte 5000 Euro abhob.

Ermittlungen hätten ergeben, dass die Bankkarte kurz zuvor zwischen 16.15 Uhr und 16.40 Uhr gestohlen worden war.